Australian Open | vince Djokovic | sorpresa Thiem e Karatsev Ai quarti Williams vs Halep

(Di domenica 14 febbraio 2021) Delineata metà dei match deidi finale dell’. Soprese nella notte maschile, conferme nella mattina. Sul versante femminile assisteremo a deiestremamente interessanti. Karstsev e Dimitrov le sorprese della notte all’Andrey Rublev? Daniil Medvedev? No, è Aslanil tennista russo più folgorante del momento. Con la vittoria in rimonta in cinque set (3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4) contro Auger-Aliassime,è il primo giocatore a raggiungere ial debutto in un Major dai tempi di Alex Radulescu a Wimbledon del ’96. Inoltre è il terzo giocatore nell’Eraad arrivare tra i migliori otto di Melbourne dopo essere passato per le qualificazioni. Altro? Con la ...

Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degliper la 12volta in carriera, la 48a livello Slam. Il serbo ha smaltito l'infortunio patito nel finale del match contro Fritz, liberandosi in quattro set di Milos Raonic, 14testa di ...... il serbo fuga i dubbi con una prestazione sufficientemente convincente: 'Se fosse stato un altro torneo, non mi sarei nemmeno presentato in campo', spiega l otto volte campione degli...Naomi Osaka sfiderà l'istrionica Su-Wei Hsieh, in occasione dei quarti di finale degli Australian Open 2021. Come e quando seguire l'atteso match ...Novak Djokovic dimentica il dolore e conquista l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2021. Il serbo (n.1 del mondo) ha sconfitto in quattro set per 7-6 (4) 4-6 6-1 6-4 in 2 ore e 56 minu ...