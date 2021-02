Australian Open 2021: Serena Williams la spunta al terzo contro Sabalenka, avanti col brivido Osaka (Di domenica 14 febbraio 2021) Non hanno deluso le aspettative i due big match di giornata degli Australian Open 2021 femminili, dove si scontravano le giocatrici più in forma del momento. Nonostante i pronostici della vigilia non la indicassero come favorita, Serena Williams è una campionessa e non perde occasioni di dimostrarlo. La giocatrice americana, infatti, si è imposta con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 ai danni di Aryna Sabalenka in due ore e undici minuti di gioco. Successo di grande prestigio per Serena, capace di interrompere una striscia di 18 vittorie consecutive della sua avversaria. Sia nel set d’apertura che in quello decisivo la differenza l’ha fatta il decimo gioco, in cui la statunitense ha ottenuto due break cruciali che le sono valsi la qualificazione ai quarti. Da dimenticare ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Non hanno deluso le aspettative i due big match di giornata deglifemminili, dove si scontravano le giocatrici più in forma del momento. Nonostante i pronostici della vigilia non la indicassero come favorita,è una campionessa e non perde occasioni di dimostrarlo. La giocatrice americana, infatti, si è imposta con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 ai danni di Arynain due ore e undici minuti di gioco. Successo di grande prestigio per, capace di interrompere una striscia di 18 vittorie consecutive della sua avversaria. Sia nel set d’apertura che in quello decisivo la differenza l’ha fatta il decimo gioco, in cui la statunitense ha ottenuto due break cruciali che le sono valsi la qualificazione ai quarti. Da dimenticare ...

Matteo Berrettini e Fabio Fognini un po' di storia l'hanno fatta perché con gli ottavi di finale conquistati a Melbourne, sede degli Australian Open 2021, hanno concretizzato qualcosa di raro. Per la ...

SECONDA SETTIMANA Ma non va dimenticato che inizieremo la seconda settimana degli Open non con un solo giocatore, ma non due. L'altro è Fabio Fognini, autore di una prova maiuscola contro un altro ex ...

Martina Trevisan si è qualificata per i quarti di finale del torneo di doppio agli Australian Open, in coppia con la serba Aleksandra Krunic. Per lei si tratta della prima volta a un simile punto di q ...

Australian Open 2021: come e quando seguire la sfida tra Novak Djokovic e Milos Raonic, valevole per gli ottavi di finale dello Slam australiano ...

