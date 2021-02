Amici 20, ecco quando inizierà il serale (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua la corsa al serale per gli allievi della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che nella puntata di sabato hanno effettuato un cambio di felpe, ottenendone una di color oro. Adesso per ognuno di loro ci sarà la possibilità di accedere al tanto ambito serale, ma come ogni anno non tutti potranno andarci: nonostante non ci sia un numero di posti definito, i professori sono chiamati infatti a portare avanti solo i migliori. Ma quando inizierà il serale di Amici? È presto detto. Il sito TvBlog ha rivelato che la fase serale del talent show inizierà Sabato 20 Marzo, quindi una volta terminata l’edizione attuale di C’è Posta Per Te. Il serale di Amici avrà 9 puntate e in questi ... Leggi su trendit (Di domenica 14 febbraio 2021) Continua la corsa alper gli allievi della ventesima edizione didi Maria De Filippi, che nella puntata di sabato hanno effettuato un cambio di felpe, ottenendone una di color oro. Adesso per ognuno di loro ci sarà la possibilità di accedere al tanto ambito, ma come ogni anno non tutti potranno andarci: nonostante non ci sia un numero di posti definito, i professori sono chiamati infatti a portare avanti solo i migliori. Maildi? È presto detto. Il sito TvBlog ha rivelato che la fasedel talent showSabato 20 Marzo, quindi una volta terminata l’edizione attuale di C’è Posta Per Te. Ildiavrà 9 puntate e in questi ...

teatrolafenice : ?? «Riflettere è laborioso; ecco perché molta gente preferisce giudicare» (José Ortega y Gasset). Buon sabato, amic… - savanabay : RT @teatrolafenice: ?? Ecco che cosa accadeva stasera nel 1840 o, meglio, che cosa non accadeva. Buona serata, amici! ?? - cazzovuoilevati : RT @occhiaiedibresh: ALLA MATTINA SALTA DAL LETTO FA UN BEL BAGNETTO CORRE IN CUCINA SALUTA ARMANDO ESCE CORRENDO SVEGLIA LE VIOLA GIOCA A… - teatrolafenice : ?? Ecco che cosa accadeva stasera nel 1840 o, meglio, che cosa non accadeva. Buona serata, amici! ?? - BRRDAMN : RT @occhiaiedibresh: ALLA MATTINA SALTA DAL LETTO FA UN BEL BAGNETTO CORRE IN CUCINA SALUTA ARMANDO ESCE CORRENDO SVEGLIA LE VIOLA GIOCA A… -