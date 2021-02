“Un grande spazio elettorale per i No Draghi” (Di sabato 13 febbraio 2021) di Alessio Mannino. “Il governo del sistema dà una enorme chance a chi è contro il sistema, è ovvio”. Tanto ovvio da poter essere solo sussurato, all’alba dell’Era Draghista, per non guastare il clima da unione sacra che avvolge la politica italiana sotto scopa dei tecnorati. “Figuriamoci, il dato emergerà. Ma di qui a fare considerazioni scomode, diciamo, ce ne passa”. A parlarci è un sondaggista che sforna report per un grande quotidiano nazionale, che preferisce omettere il proprio nome. La grande Ammucchiata che sostiene il governo di Mario Draghi, spiega, “produrrà un fisiologico recul, uno spazio di scontenti che data la disoccupazione post-pandemica saranno milioni, con due opzioni alternative: o si abbandoneranno all’astensione, oppure cercheranno una forza che li rappresenti. E si parla ... Leggi su ilparagone (Di sabato 13 febbraio 2021) di Alessio Mannino. “Il governo del sistema dà una enorme chance a chi è contro il sistema, è ovvio”. Tanto ovvio da poter essere solo sussurato, all’alba dell’Erasta, per non guastare il clima da unione sacra che avvolge la politica italiana sotto scopa dei tecnorati. “Figuriamoci, il dato emergerà. Ma di qui a fare considerazioni scomode, diciamo, ce ne passa”. A parlarci è un sondaggista che sforna report per unquotidiano nazionale, che preferisce omettere il proprio nome. LaAmmucchiata che sostiene il governo di Mario, spiega, “produrrà un fisiologico recul, unodi scontenti che data la disoccupazione post-pandemica saranno milioni, con due opzioni alternative: o si abbandoneranno all’astensione, oppure cercheranno una forza che li rappresenti. E si parla ...

marcodimaio : “La storia ci insegna che i demagoghi e i movimenti violenti possono trovare spazio; ma sullo stato di diritto dobb… - Lupo1960 : UN GRANDE IN TUTTI I SENSI. Poco spazio per la propaganda dei partiti, nessuno escluso #AvantiConDraghi - infoitinterno : “Un grande spazio elettorale per i No Draghi” di Alessio Mannino. - LuigiPortioli : @maxcromax76 @My7th2 No abbatterlo no cederlo si. Toglie spazio ad altri... pensavo fosse un grande acquisto ma è s… - Oimari3 : RT @MadameVide: In questa piccola vita ho imparato a prendermi cura di me mi regalo i fiori mi preparo cose buone leggo ascolto gioco con i… -

Ultime Notizie dalla rete : grande spazio ANTHONY BOURDAIN/ L'ex di Asia Argento morto suicida "Non mi ero accorta di nulla"

Bourdain nella sua carriera ha lavorato nei più famosi ristoranti di New York, ottenendo grande considerazione e soprattutto spazio sulle più importanti statunitensi e internazionali come il New ...

Donald Trump è stato assolto dall'accusa di Impeachment

... ' il nostro storico, patriottico, bellissimo movimento per Rendere l'America di nuovo Grande è ... Che la violenza e l'estremismo non trovano spazio in America. E che ognuno di noi ha il dovere e la ...

Il lavoro agile “al di là del tempo e dello spazio” e Topolino 1983 Filodiritto 1000 lettere d'amore nello spazio: AdottaUnRagazzo chiede un passaggio a SpaceX

A novembre SpaceX porterà 1000 lettere d'amore nello spazio su iniziativa del sito d'incontri AdottaUnRagazzo. Le lettere saranno caricate nel razzo Falcon 9 di SpaceX di Elon Musk e percorreranno 100 ...

Bourdain nella sua carriera ha lavorato nei più famosi ristoranti di New York, ottenendoconsiderazione e soprattuttosulle più importanti statunitensi e internazionali come il New ...... ' il nostro storico, patriottico, bellissimo movimento per Rendere l'America di nuovoè ... Che la violenza e l'estremismo non trovanoin America. E che ognuno di noi ha il dovere e la ...A novembre SpaceX porterà 1000 lettere d'amore nello spazio su iniziativa del sito d'incontri AdottaUnRagazzo. Le lettere saranno caricate nel razzo Falcon 9 di SpaceX di Elon Musk e percorreranno 100 ...