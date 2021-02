Udinese, Gotti: «Lite Lukaku-Ibra? Succede anche tra preti. Non giudico su Conte-Agnelli» (Di sabato 13 febbraio 2021) Luca Gotti ha parlato delle due liti che stanno movimentando il calcio nelle ultime settimane, ma anche della sua carriera in panchina Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato delle due liti che stanno movimentando il nostro calcio, quelle Lukaku-Ibrahimovic e Conte-Agnelli, e della sua carriera da allenatore. Lukaku-IbraHIMOVIC – «Vengo dalla campagna del basso Polesine, fiero delle mie origini e della mia cultura. Che mi suggerisce una distinzione. Lukaku e Ibra si beccano come avviene in tutti i campi. La loro Lite è poco più che un frame. Farci della sociologia vuol dire strumentalizzare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Lucaha parlato delle due liti che stanno movimentando il calcio nelle ultime settimane, madella sua carriera in panchina Luca, allenatore dell’, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato delle due liti che stanno movimentando il nostro calcio, quellehimovic e, e della sua carriera da allenatore.HIMOVIC – «Vengo dalla campagna del basso Polesine, fiero delle mie origini e della mia cultura. Che mi suggerisce una distinzione.si beccano come avviene in tutti i campi. La loroè poco più che un frame. Farci della sociologia vuol dire strumentalizzare ...

