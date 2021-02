Suicide Squad | Jared Leto | Non ho mai regalato un topo morto a Margot Robbie

(Di sabato 13 febbraio 2021) A quattro anni dall'uscita dinelle sale,smentisce la storia del macabro regalo alla co-star. Che apiaccia immedesimarsi a fondo nei suoi personaggi per poterli interpretare al meglio sullo schermo non è certo un segreto, e ai tempi dierano tante le voci sugli estremi raggiunti dall'attore pur di restare nel ruolo. Uno di questi, però, che coinvolge anche la co-star, alla qualeavrebbeun, è stato adesso smentito dallo stesso. Niente topi morti impacchettati. Già in una vecchia intervista al ...

