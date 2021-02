Serie A, 22esima giornata: ecco dove vedere la partite su Sky e Dazn (Di sabato 13 febbraio 2021) Si torna in campo oggi pomeriggio alle 15 dopo l'anticipo del venerdì. I due ex tecnici del Milan, Sinisa Mihajlovic e Pippo Inzaghi non si fanno male ( Bologna-Benevento 1-1) e guadagnano un prezioso... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 febbraio 2021) Si torna in campo oggi pomeriggio alle 15 dopo l'anticipo del venerdì. I due ex tecnici del Milan, Sinisa Mihajlovic e Pippo Inzaghi non si fanno male ( Bologna-Benevento 1-1) e guadagnano un prezioso...

Domenica 14 febbraio Domani sar la volta di Roma - Udinese (12,30 su Dazn ) che rappresenter l'antipasto domenicale della 22esima giornata, seguita da Cagliari - Atalanta (ore 15 su Sky ) e Sampdoria ...

Mihajlovic amareggiato: 'Noi peggio del solito. Già in allenamento...'

Non è contento Sinisa Mihajlovic, con il suo Bologna rimontato sull'1 - 1 dal Benevento nell'anticipo della 22esima giornata: "Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo fatto meno bene rispetto alle altre volte - ha tuonato nell'intervista post gara - non abbiamo offerto la nostra solita prestazione, ...

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter di Antonio Conte è chiamata a concentrare tutte le forze in campionato. La squadra nerazzurra, domani sera, ospita a San Siro la Lazio di Simone I ...

Venerdì di campionato segnato dal gol capolavoro del calabrese Viola. Oggi il big match tra Napoli e Juventus, mentre in serata gioca la capolista a La Spezia. Domani in campo il Crotone e l'Inter con ...

