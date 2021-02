Scoperti 15 falsi poveri destinatari di “buoni spesa” in FVG (Di sabato 13 febbraio 2021) I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno avviato l’esame dei contributi a fondo perduto erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno del turismo, del commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona. Gli aiuti sono finalizzati a ristorare i danni subiti dagli artigiani e dagli imprenditori locali a seguito dell’epidemia da COVID-19 e delle connesse misure di contenimento disposte dalle Autorità per arginare il contagio.Al momento, sono state individuate 15 posizioni irregolari riferite ad attività commerciali e aziende che hanno indebitamente beneficiato del contributo regionale per importi che, nei singoli casi, raggiungono fino a un massimo di 4.000 euro, in violazione dell’articolo 316- ter del codice penale. La norma stabilisce una sanzione amministrativa, che può essere pari fino al triplo del beneficio illecitamente conseguito. Nelle situazioni più ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 febbraio 2021) I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno avviato l’esame dei contributi a fondo perduto erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno del turismo, del commercio, dell’artigianato e dei servizi alla persona. Gli aiuti sono finalizzati a ristorare i danni subiti dagli artigiani e dagli imprenditori locali a seguito dell’epidemia da COVID-19 e delle connesse misure di contenimento disposte dalle Autorità per arginare il contagio.Al momento, sono state individuate 15 posizioni irregolari riferite ad attività commerciali e aziende che hanno indebitamente beneficiato del contributo regionale per importi che, nei singoli casi, raggiungono fino a un massimo di 4.000 euro, in violazione dell’articolo 316- ter del codice penale. La norma stabilisce una sanzione amministrativa, che può essere pari fino al triplo del beneficio illecitamente conseguito. Nelle situazioni più ...

