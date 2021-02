Sci, quando si può tornare in pista: le date. Rischio assembramenti in biglietteria, perché conviene prenotare lo skipass – Le regole (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli sciatori sono pronti a godersi l’ultimo scampolo di stagione invernale: la neve è caduta abbondante e da lunedì i primi impianti cominceranno a riaprire. Ovviamente anche la montagna dovrà adeguarsi alle regole della pandemia: mascherina, distanziamento e divieto di assembramenti. E’ proprio questo ultimo punto quello più critico, soprattutto pensando alla classica ressa che normalmente si forma al momento dell’acquisto dello skipass. La capienza è ridotta al 30%, ma al Rischio c’è comunque. Le linee guida elaborate dalle Regioni e approvate dal Cts infatti recitano: “Va promossa e caldamente raccomandata la possibilità di effettuare l’acquisto on-line del biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi”. Nessun obbligo. Di conseguenza i comprensori si sono adeguati: la prenotazione via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Gli sciatori sono pronti a godersi l’ultimo scampolo di stagione invernale: la neve è caduta abbondante e da lunedì i primi impianti cominceranno a riaprire. Ovviamente anche la montagna dovrà adeguarsi alledella pandemia: mascherina, distanziamento e divieto di. E’ proprio questo ultimo punto quello più critico, soprattutto pensando alla classica ressa che normalmente si forma al momento dell’acquisto dello. La capienza è ridotta al 30%, ma alc’è comunque. Le linee guida elaborate dalle Regioni e approvate dal Cts infatti recitano: “Va promossa e caldamente raccomandata la possibilità di effettuare l’acquisto on-line del biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi”. Nessun obbligo. Di conseguenza i comprensori si sono adeguati: la prenotazione via ...

