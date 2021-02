Recensione Corsair Vengeance RGB Pro SL | un nuovo stile vincente?

Leggi su tuttotek

(Di sabato 13 febbraio 2021)RGB Pro SL. Problemi in fase di montaggio?taglia l’altezza delle RAM per maggiore compatibilità Partiamo dall’inizio.ha riscosso tanto successo nel mondo RAM con la seriePro RGB lanciata nel 2018, questa gamma ha colpito in termini di qualità prezzo, per prestazioni nell’utilizzo quotidiano ed equilibrio generale, ma soprattutto in termini di design. È la variante bianca che in questi anni, in particolare, ha fatto innamorare l’utenza. Ma se i colori sono un fattore puramente personale, ciò che non lo è, sono le critiche che alcuni utenti hanno mosso su di un aspetto: l’altezza in volume di spazio del sistema di dissipazione. Chiariamo una cosa. Non con tutti i dissipatori e case, le precedentiPro ...