Poche ministre e zero Dem, nel Pd esplode il caso (Di sabato 13 febbraio 2021) Dal Conte Bis al governo Draghi, il numero di donne non aumenta, mentre quello delle rappresentanti Dem passa da una a zero. E nel Pd esplode un caso di genere, con accuse tutt'altro che velate al segretario Nicola Zingaretti. La gestione della crisi da parte dei Dem è stata "machista", è convinta Marianna Madia, che sette anni fa di questi tempi giurava nel governo Renzi, l'unico per metà a tinte rosa. La percentuale di donne nei governi Letta, Gentiloni e nelle due esperienze di Conte, oscillava fra il 27% e il 32%, identica a quella della squadra di Mario Draghi, dove ci sono 8 ministre su 23, 3 con portafoglio. Questa volta, però, quando la musica si è fermata, nessuna Dem si è ritrovata in poltrona. "È una ferita - constata in una nota proveniente dal Nazareno Cecilia D'Elia, portavoce della conferenza delle ...

