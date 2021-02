Napoli, risentimento all’adduttore per Ospina e alla coscia per Lozano (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli fornisce gli aggiornamenti degli infortuni capitati durante Napoli-Juventus a Ospina e Lozano. Ospina ha dovuto saltare l’appuntamento a pochi minuti dal calcio di inizio per un risentimento all’adduttore della coscia destra. @D Ospina1, risentimento adduttore coscia destra https://t.co/okpvheJzy2 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0kiJPCQ7GC — Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 13, 2021 Ha chiuso tra sofferenza e urla anche Hirving Lozano. Per il messicano il Napoli parla di un risentimento alla coscia destra. Negli ultimi sei minuti del match, il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilfornisce gli aggiornamenti degli infortuni capitati durante-Juventus aha dovuto saltare l’appuntamento a pochi minuti dal calcio di inizio per undelladestra. @D1,adduttoredestra https://t.co/okpvheJzy2 #ForzaSempre pic.twitter.com/0kiJPCQ7GC — Official SSC(@ssc) February 13, 2021 Ha chiuso tra sofferenza e urla anche Hirving. Per il messicano ilparla di undestra. Negli ultimi sei minuti del match, il ...

