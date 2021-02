Napoli Juve 0-0 LIVE | comincia la partita

(Di sabato 13 febbraio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Diego Armando Maradona”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO –LAMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori:(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso. A disp. Meret, Contini, Zedadka, Costanzo, ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - Gazzetta_it : #amarcord #NapoliJuventus quando i terroni batterono i polentoni: il debutto da favola dello Stadio del Sole… - rickembecker : Guardo la difesa del Napoli e... mi sa che la Juve alle 20 sta a -4 - portalcrsete : RT @juventusfc: #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juve

Commenta per primo Problema nel riscaldamento per David Ospina . Il portiere deldoveva partire titolare contro lama si è fermato nel riscaldamento per un fastidio muscolare. Al suo posto giocherà Meret .Giocare prima il ritorno che l'andata con il? Guardiamo partita per partita, conta poco. La partita in Supercoppa è stata complicata come tutte quelle di alto livello. Ilè una squadra ...«Abbiamo tante assenze, dobbiamo fare la conta a oni partita. Ma siamo il Napoli e abbiamo l'obbligo di fare una grande partita». Così Cristiano Giuntoli, non ...PREMI F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 17.58 - Squadre in campo! 17.50 - "E' un momento dove dobbiamo fare la conta, siamo davvero in pochi. Ma siamo il Napoli, abbiam ...