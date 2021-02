Napoli, Gattuso: “Sento la fiducia del gruppo. Peccato per i tre punti con lo Spezia…” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli fa l'impresa: battuta la Juventus per 1-0. Decisivo un rigore di Insigne, che si riscatta dopo l'errore in Supercoppa italiana. Gli azzurri agganciano così Roma e Lazio in classifica.caption id="attachment 1028343" align="alignnone" width="1024" Gattuso, getty images/captionLE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli era in grandissima difficoltà. La Juve meritava qualcosa in più, ma siamo stati bravi a soffrire per non prendere gol. Ci voleva questa vittoria per il morale. Siamo corti e ci sono tante partite. Quest'anno gli attaccanti non sono mai stati a disposizione. Se siamo attaccati alla vetta è merito dei ragazzi. Ci mancano i tre punti contro lo Spezia. Ci mancano altri ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilfa l'impresa: battuta la Juventus per 1-0. Decisivo un rigore di Insigne, che si riscatta dopo l'errore in Supercoppa italiana. Gli azzurri agganciano così Roma e Lazio in classifica.caption id="attachment 1028343" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gennaroanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Ilera in grandissima difficoltà. La Juve meritava qualcosa in più, ma siamo stati bravi a soffrire per non prendere gol. Ci voleva questa vittoria per il morale. Siamo corti e ci sono tante partite. Quest'anno gli attaccanti non sono mai stati a disposizione. Se siamo attaccati alla vetta è merito dei ragazzi. Ci mancano i trecontro lo Spezia. Ci mancano altri ...

