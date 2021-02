Mondiali sci alpino 2021, Mikaela Shiffrin: “Al ritiro mi commuoverò, l’organizzazione non va” (Di sabato 13 febbraio 2021) Mikaela Shiffrin ha conquistato la medaglia di bronzo nel super G ai Mondiali di sci alpino in corso a Cortina, e proprio dopo la premiazione si è soffermata ai microfoni, dichiarando di aver pensato anche il ritiro, nonostante la sua giovanissima età, compiendo 26 anni il prossimo 13 marzo. L’americana ha inoltre criticato l’organizzazione, e il ritardo con cui è avvenuta la premiazione, rispetto alla fine della gara. “Ho iniziato nel 2011, avevo 15 anni. E se guardo indietro penso che il meglio è già dietro di me – ha dichiarato Shiffrin, nelle parole riportate da Rai Sport – Detta così sembra una cosa triste e negativa: ci ho provato, ci sono riuscita, non sentirò più le stesse emozioni, non avrò più prime volte, ho già vissuto tutto. Ma io non penso questo, né ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)ha conquistato la medaglia di bronzo nel super G aidi sciin corso a Cortina, e proprio dopo la premiazione si è soffermata ai microfoni, dichiarando di aver pensato anche il, nonostante la sua giovanissima età, compiendo 26 anni il prossimo 13 marzo. L’americana ha inoltre criticato, e il ritardo con cui è avvenuta la premiazione, rispetto alla fine della gara. “Ho iniziato nel 2011, avevo 15 anni. E se guardo indietro penso che il meglio è già dietro di me – ha dichiarato, nelle parole riportate da Rai Sport – Detta così sembra una cosa triste e negativa: ci ho provato, ci sono riuscita, non sentirò più le stesse emozioni, non avrò più prime volte, ho già vissuto tutto. Ma io non penso questo, né ...

GDF : #Fiammegialle: sport invernali sci nordico Campionati mondiali junior Vuokatti (Fin) medaglia di bronzo per l'Itali… - GDF : Domani mattina a Cortina d’Ampezzo, in occasione dei Mondiali di Sci alpino di “Cortina 2021”, ci sarà un’esibizion… - Gazzetta_it : #sci @Cortina2021 Alle 18 diretta video con la Brignone. Mandate le domande per Fede! - zazoomblog : Mondiali sci alpino 2021 Mikaela Shiffrin: “Al ritiro mi commuoverò l’organizzazione non va” - #Mondiali #alpino… - RollaTiziano : RT @cortina2021: #B2Champs: Leonardo Cyber & Security e la garanzia della sicurezza Per la protezione dei Campionati mondiali di sci alpin… -