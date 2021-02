Minaccia con un machete 4 persone Terrore in un parcheggio | preso 39enne

(Di sabato 13 febbraio 2021) È stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito quattroa scopo di rapina, ubriaco e armato di, neldi un supermercato a Monza. Tra i suoi precedenti penali anche il coinvolgimento in un omicidio a Bergamo.

Mentre madre e figlia pietrificate dalla paura armeggiavanole borsette, il malvivente si diretto verso due ventenni, fratello e sorella, che ha minacciato sempreil machete, riuscendo a ..."Stai attento, so dove abiti. Ti vengo a prendere sotto casa". Unaabbastanza esplicita che nelle intenzioni del rapinatore sarebbe dovuta bastare per aprirsi ... è finito in ospedale,una ...Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito quattro persone a scopo di rapina, ubriaco e armato di machete, nel parcheggio di un supermercato. E' accaduto giovedì sera a Mo ...Il gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un 47enne agrigentino – G.S. – accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e inosservanza ...