Milan, Massara: "I rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma? Lavoriamo per una soluzione breve" (Di sabato 13 febbraio 2021) Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro lo Spezia: "Le insidie ci sono e non sono neanche tanto nascoste, lo Spezia è forte e ha già messo in difficoltà le squadre di vertice. Sappiamo che dovremo fornire una grande prestazione per venirne a capo. Una partita molto importante per noi perché vogliamo proseguire il cammino che stiamo avendo fino ad ora". Sul punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma ha aggiunto: "Tema ricorrente, stiamo parlando con i rispettivi agenti dei giocatori ma sia Hakan che Gigio sono concentrati sulla squadra e siamo tranquilli. Stiamo lavorando in maniera proficua e speriamo di trovare una soluzione al più presto". Sulla loro volontà di rimanere ...

