Milan | Fossati | “Serie A competitiva e i rossoneri hanno continuità”

PianetaMilan : #Milan, #Fossati: '#SerieA competitiva e i rossoneri hanno continuità' - #ACMilan - sportli26181512 : Fossati: 'Serie A finalmente competitiva, il Milan ha continuità': Intervistato da - TMit_news : Dal Milan all'Inter (e ritorno) fino all'Hajduk. Marco Fossati al club croato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Fossati

Pianeta Milan

... dove l'ex centrocampista di Inter egiocherà in prestito fino al 30 giugno 2021. Chiuso dall'ingaggio di Matteo Scozzarella,lascia quindi la squadra della propria città, dove era ...Nato a Monza,è cresciuto nelle giovanili del, prima di approdare ai cugini dell'Inter e fare nuovamente rientro in casa rossonera. Dopo un'ottima stagione nella Primavera è stato ...Fossati, centrocampista dell'Hajduk Spalato cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha parlato della squadra rossonera e del suo rendimento in campionato ...Marco Fossati, ex prodotto della Primavera del Milan, ha parlato dell'attuale stagione di Serie A e della lotta al titolo ...