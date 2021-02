Lucca | “Voglio dare il massimo | dedico il gol ai tifosi Santana e le parole di Lucarelli…”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il Palermo è tornato alla vittoria.Archiviato l'amaro ko maturato sul campo dell'Avellino, il Palermo torna a vincere, dopo oltre un mese di magra. I rosanero, in campo con uno scatenato Mario Alberto, si impongono sul Bisceglie nel match andato in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera". Una sfida decisa dalla doppietta die dalla rete di Luperini che fa tirare un lungo respiro di sollievo alla compagine siciliana, reduce da un periodo tutt'altro che roseo. Risultato analizzato al triplice fischio proprio dall'attaccante rosanero, Lorenzo, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Cerco sempre di mettermi a disposizione di mister e squadra, siamo tutti importanti e la mia volontà è quella disempre il. Dedica? Loalla mia ...

Ero l'unico eletto in quota Lega in provincia di, escluso due consiglieri di Viareggio. Una ... Il centrodestra rimane la mia casa, all'interno della qualee intendo essere una ...è una ragazzo di vent'anni, ma non dobbiamo caricarlo di troppe responsabilità, i giocatori ... Nonsentire parlare di situazioni negative. Il Palermo domani avrà la faccia arrabbiata e ...Non voglio sentir parlare di serie negative ... In attacco, intanto, torna Lucca dopo avere scontato un turno di squalifica. Il centravanti classe 2000 è favorito su Saraniti al centro del ...Successo di platino per un Palermo convalescente e reduce da un mese avaro di soddisfazioni: i rosanero battono 3-1 il Bisceglie, disputando una prestazione di sostanza e, seppur ancora con ...