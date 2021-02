La Salernitana non sa più vincere all’Arechi, anche il Vicenza conquista punti. Tutino fallisce un rigore (Di sabato 13 febbraio 2021) Quarto pareggio di fila per la Salernitana, con l’Arechi che resta ancora orfano di vittorie per la squadra diretta da Castori. all’Arechi sotto la pioggia partono bene i veneti pericolosi fino alla mezz’ora. Poi Tutino si procura un rigore che però manda sulla traversa. Nella ripresa la girandola di cambi sortisce solo un rallentamento del ritmo. All’80’ si sveglia il match. Dal piede di Durmisi subentrato a Sy cross al bacio per Aya che insacca di testa con precisione. Nemmeno il tempo di gioire e pari di Giacomelli. Ci provano ancora i granata ma resta l’uno pari finale. HOME CAMPANIA SALERNO SPORT PROVINCIA RUBRICHE SPETTACOLI R. STAMPA Salernitana, ennesima frenata: con il Vicenza un pari che sa di beffa 13 Febbraio ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 13 febbraio 2021) Quarto pareggio di fila per la, con l’Arechi che resta ancora orfano di vittorie per la squadra diretta da Castori.sotto la pioggia partono bene i veneti pericolosi fino alla mezz’ora. Poisi procura unche però manda sulla traversa. Nella ripresa la girandola di cambi sortisce solo un rallentamento del ritmo. All’80’ si sveglia il match. Dal piede di Durmisi subentrato a Sy cross al bacio per Aya che insacca di testa con precisione. Nemmeno il tempo di gioire e pari di Giacomelli. Ci provano ancora i granata ma resta l’uno pari finale. HOME CAMPANIA SALERNO SPORT PROVINCIA RUBRICHE SPETTACOLI R. STAMPA, ennesima frenata: con ilun pari che sa di beffa 13 Febbraio ...

