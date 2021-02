Insigne su rigore, Napoli batte Juventus 1-0 (Di sabato 13 febbraio 2021) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli prova a superare la crisi e batte la Juventus per 1-0 grazie a un rigore di Lorenzo Insigne. Brutto passo falso allo stadio Maradona dei ragazzi di Pirlo, che nonostante un dominio sul piano del gioco sprecano tante occasioni e non mettono in campo una prestazione convincente. Con questa importante vittoria i padroni di casa agganciano momentaneamente Roma e Lazio al quarto posto a quota 40, per i bianconeri sono punti persi che possono pesare tantissimo nella corsa scudetto. Avvio positivo da parte dei bianconeri, ma c’è tanta imprecisione negli ultimi sedici metri. L’occasione principale è sui piedi di Bernardeschi, che riceve da Morata ma calcia malissimo colpendo male dal limite dell’area. Gli azzurri escono dal guscio e cominciano a collezionare ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Ilprova a superare la crisi elaper 1-0 grazie a undi Lorenzo. Brutto passo falso allo stadio Maradona dei ragazzi di Pirlo, che nonostante un dominio sul piano del gioco sprecano tante occasioni e non mettono in campo una prestazione convincente. Con questa importante vittoria i padroni di casa agganciano momentaneamente Roma e Lazio al quarto posto a quota 40, per i bianconeri sono punti persi che possono pesare tantissimo nella corsa scudetto. Avvio positivo da parte dei bianconeri, ma c’è tanta imprecisione negli ultimi sedici metri. L’occasione principale è sui piedi di Bernardeschi, che riceve da Morata ma calcia malissimo colpendo male dal limite dell’area. Gli azzurri escono dal guscio e cominciano a collezionare ...

juventusfc : 30' | Napoli in vantaggio con Insigne su calcio di rigore. #NapoliJuve [1-0] #ForzaJuve - realvarriale : Vittoria sofferta ma fondamentale per @sscnapoli che, pur con tante assenze, batte @juventusfc.La decide… - UEFAcom_it : Il @sscnapoli piega 1-0 in casa la @juventusfc in #SerieA ? Decide un rigore segnato da Lorenzo #Insigne - Mr_Daniele_1 : @toMMilanello Di questa si può dire solo una cosa: l'ha persa la Juve. Il Napoli non ha fatto nulla se non far tir… - Juventitudine1 : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official La personalità si dimostra segnando i rigori che… -