Insigne: «Siamo tranquilli e con il mister. Non è lui il colpevole, in campo scendono i giocatori» (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel prepartita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. «Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma adesso è l’ora di reagire, di tirare fuori ognuno di noi ciò che ha dentro, non abbiamo tempo di deprimerci. Davanti abbiamo una buona squadra, cercheremo di fare il nostro gioco e metterli in difficoltà» Giocate anche per Gattuso? «Non vedo nessuna incertezza oltre a leggere qualcosa, noi Siamo tranquilli e sempre con il mister. Non è lui il colpevole, perché in campo scendono giocatori, dobbiamo essere vicini e provare ad uscirne tutti insieme, mister e giocatori». Se l’arbitro fischia un rigore? «L’importante è che lo fischia, poi dopo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel prepartita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Lorenzo. «Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma adesso è l’ora di reagire, di tirare fuori ognuno di noi ciò che ha dentro, non abbiamo tempo di deprimerci. Davanti abbiamo una buona squadra, cercheremo di fare il nostro gioco e metterli in difficoltà» Giocate anche per Gattuso? «Non vedo nessuna incertezza oltre a leggere qualcosa, noie sempre con il. Non è lui il, perché in, dobbiamo essere vicini e provare ad uscirne tutti insieme,». Se l’arbitro fischia un rigore? «L’importante è che lo fischia, poi dopo ...

