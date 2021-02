Insigne | “I 100 gol con il Napoli sono un orgoglio Rigore? Ero sereno”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il capitano del, Lorenzo, ha commentato a Sky Sport la vittoria sulla Juventus decisa da un suo gol, il 100°, su uncontestato dai bianconeri. Queste le sue parole: “Siamo contenti per il risultato, ma soprattutto per la prestazione di squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, alla fine abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo e forse si è fatto male e ci siamo compattati da squadra. Portiamo a casa un risultato importante”. E’ la volta giusta per trovare continuità? “Sì, spero di sì. Stiamo avendo tanti problemi, tra Covid e infortuni. Anche oggi si è fermato Ospina e non è facile. Ma bisogna guardare avanti perché si gioca ogni tre giorni e non possiamo star là a pensare agli episodi. Dobbiamo lavorare ogni giorno e guardare avanti”. Sul: “Ero ...