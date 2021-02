Guenda Goria furiosa dopo la scoperta al GF Vip: “Sono nera, non è giusto!” (Di sabato 13 febbraio 2021) Altra puntata intensa al GF Vip. Nel corso della 39esima diretta, sorprese e colpi di scena. Come il tanto atteso confronto tra Walter Zenga e i figli. Andrea e Nicolò i in giardino, papà Walter collegato in diretta da Dubai. L’ex portiere ha salutato i suoi due figli, avuti dalla ex moglie Roberta Termali e con cui non parlava da anni, e posto le basi affinché questo rapporto travagliato finalmente possa ripartire. “A mio modo di vedere dobbiamo andare avanti tanto il passato non torna”, ha detto Walter assicurando loro che “questa casa è vostra”. E anche se per Andrea non è sufficiente, sicuramente finito il reality si rincontreranno e chiariranno. Zenga, tra l’altro, era in nomination con Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta ma non è uscito dalla Casa. (Continua dopo la foto) Con grossa sorpresa di tutti, il pubblico ha fatto fuori Maria Teresa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Altra puntata intensa al GF Vip. Nel corso della 39esima diretta, sorprese e colpi di scena. Come il tanto atteso confronto tra Walter Zenga e i figli. Andrea e Nicolò i in giardino, papà Walter collegato in diretta da Dubai. L’ex portiere ha salutato i suoi due figli, avuti dalla ex moglie Roberta Termali e con cui non parlava da anni, e posto le basi affinché questo rapporto travagliato finalmente possa ripartire. “A mio modo di vedere dobbiamo andare avanti tanto il passato non torna”, ha detto Walter assicurando loro che “questa casa è vostra”. E anche se per Andrea non è sufficiente, sicuramente finito il reality si rincontreranno e chiariranno. Zenga, tra l’altro, era in nomination con Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta ma non è uscito dalla Casa. (Continuala foto) Con grossa sorpresa di tutti, il pubblico ha fatto fuori Maria Teresa. ...

