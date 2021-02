Governo: Renzi, 'un grazie soprattutto alla Bellanova' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "C'è soprattutto una persona che oggi voglio ringraziare. Si chiama Teresa Bellanova. Senza il suo coraggio non saremmo mai arrivati qui. E chi conosce questa “ragazza” pugliese sa che il suo passo indietro oggi è solo una rincorsa per il nostro comune domani". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Voglio bene a Teresa ma al di là dell'affetto personale c'è nel suo stile - anche in queste ore - un rigore istituzionale e una qualità umana che pochi altro possono vantare. Buon lavoro a Elena Bonetti, confermata nel suo dicastero per proseguire la grande riforma del Family Act", aggiunge Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "C'èuna persona che oggi voglio ringraziare. Si chiama Teresa. Senza il suo coraggio non saremmo mai arrivati qui. E chi conosce questa “ragazza” pugliese sa che il suo passo indietro oggi è solo una rincorsa per il nostro comune domani". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Voglio bene a Teresa ma al di là dell'affetto personale c'è nel suo stile - anche in queste ore - un rigore istituzionale e una qualità umana che pochi altro possono vantare. Buon lavoro a Elena Bonetti, confermata nel suo dicastero per proseguire la grande riforma del Family Act", aggiunge

