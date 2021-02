Governo: Nencini, 'bene l'asse Mattarella-Draghi' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Governo tecnico-politico ma i ministeri chiave sono tutti nelle mani di uomini di fiducia del premier. Inutile girarci intorno: il meglio che l'Italia esprime. bene l'asse presidente Mattarella-professor Draghi”. Così in una nota il senatore socialista Riccardo Nencini. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “tecnico-politico ma i ministeri chiave sono tutti nelle mani di uomini di fiducia del premier. Inutile girarci intorno: il meglio che l'Italia esprime.l'presidente-professor”. Così in una nota il senatore socialista Riccardo

Valle2980 : #Nencini (Partito Socialista) «Governo che sta per nascere non ha..precedenti». La Procura «Per ora no». - GattoBrina : @LeonebonCettina @ManuelaBellipan Signora ascolti i suoi compagni di Merende felicissimi di stare al Governo con Sa… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Governo Schullian, per #Draghi serve riforma P.a, fisco e giustizia. Nencini, per il Presidente del Consiglio incaricat… - pelias01 : 1/ 'Grazie alla consultazione del socialista Riccardo Nencini si potrà parlare, a cena, con più cognizione del prog… - TV7Benevento : Governo: Maraio-Nencini, 'consegnate a Draghi priorità Psi, c'è clima fiducia'... -