Governo Draghi, alla Zanzara va in scena la lite furibonda tra Parenzo e Sgarbi: "Ti rode? Tu sconfitto". "Vergognati idiota, faccia di m…" (Di sabato 13 febbraio 2021) A La Zanzara, programma radiofonico di Radio24, un intervento si Vittorio Sgarbi è finito in rissa. In particolare è stato un confronto con David Parenzo ad accendere la miccia. Parenzo ha espresso soddisfazione per il nuovo esecutivo, è bastato tanto a far scattare la molla: "Di Maio agli esteri è come mettere te a curare il cancro… idiota". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - TeresaBellanova : Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali… - djnutria57 : RT @longagnani: Come ci salveremo dal governo Draghi? - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Governo Draghi, Di Battista: “Immorale nominare ministri i berlusconiani delle leggi ad personam” -