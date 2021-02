Governo: Conte, 'orgoglio guidare Italia, grazie per sostegno ma anche per critiche' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l'orgoglio, l'onore e la responsabilità di rappresentare l'Italia. Sono grato a Voi cittadini per il sostegno e l'affetto, che ho avvertito forti e sinceri in questi due anni e mezzo. Ma vi sono grato anche per le critiche ricevute: mi hanno aiutato a migliorare, rendendo più ponderate le mie valutazioni e più efficaci le mie azioni". Così l'ormai ex premier Giuseppe Conte, in un lungo messaggio postato su Facebook. "La forza e il coraggio dimostrati dalla intera comunità nazionale soprattutto durante quest'ultimo anno di pandemia sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi,alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l', l'onore e la responsabilità di rappresentare l'. Sono grato a Voi cittadini per ile l'affetto, che ho avvertito forti e sinceri in questi due anni e mezzo. Ma vi sono gratoper lericevute: mi hanno aiutato a migliorare, rendendo più ponderate le mie valutazioni e più efficaci le mie azioni". Così l'ormai ex premier Giuseppe, in un lungo messaggio postato su Facebook. "La forza e il coraggio dimostrati dalla intera comunità nazionale soprattutto durante quest'ultimo anno di pandemia sono ...

