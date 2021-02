GF Vip: Rosalinda e Andrea Zenga ufficialmente insieme (Di sabato 13 febbraio 2021) Proprio in queste ore Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno avuto un lungo confronto in cui, per la prima volta, hanno ammesso i loro sentimenti reciproci. L’attrice sembra finalmente pronta a lasciare Giuliano per godersi questa nuova storia con il suo coinquilino. Ieri sera Alfonso Signorini aveva chiamato Rosalinda in Led Room, chiedendole di parlare del suo rapporto con Andre Zenga. Tra i due, infatti, c’è un bel Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 febbraio 2021) Proprio in queste oreCannavò hanno avuto un lungo confronto in cui, per la prima volta, hanno ammesso i loro sentimenti reciproci. L’attrice sembra finalmente pronta a lasciare Giuliano per godersi questa nuova storia con il suo coinquilino. Ieri sera Alfonso Signorini aveva chiamatoin Led Room, chiedendole di parlare del suo rapporto con Andre. Tra i due, infatti, c’è un bel Articolo completo: dal blog SoloDonna

