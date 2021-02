GF VIP | Giulia Salemi e Tommaso Zorzi | lite furiosa in veranda

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nella Casa del GF Vip, al termine della trentanovesima puntata,ha rimproverato la sua coinquilinadi non aver difeso Stefania Orlando dalle critiche rivolte a lei da parte di Dayane Mello. Scopriamo qualche dettaglio in più sullache si è accesa tra le mura di Cinecittà nelle ultime ventiquattro ore. GF VIP news, scontro tra Stefania Orlando e Dayane Mello Nella Casa del GF VIP, ieri sera dopo la puntata Stefania Orlando e Dayane Mello hanno avuto uno scontro molto acceso. Latra le due concorrenti ha scosso e non poco l’influencer milaneseche al termine della puntata inha sgridatoper non aver difeso Stefania dagli attacchi della modella ...