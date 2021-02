Gazzetta: Lozano a sinistra e Insigne sottopunta, la strategia di Gattuso per la Juve (Di sabato 13 febbraio 2021) La partita di questa sera contro la Juve ha un sapore diverso per il Napoli e per Gattuso. Proprio il tecnico nelle ultime ore, riporta la Gazzetta dello Sport, sta provando un nuovo assetto per l’attacco. Il suo Napoli ha bisogno di sbloccarsi, di far gol, per ritrovare quell’autostima perduta in questo inverno da incubo. E per farlo ieri ha riprovato il 4-2-3-1, con posizioni diverse per i suoi attaccanti. Stavolta a sinistra partirà Hirving Lozano, capocannoniere degli azzurri con 12 gol, mentre Lorenzo Insigne dovrebbe agire più da sottopunta, come accaduto nella ripresa di mercoledì scorso a Bergamo, per la semifinale di Coppa Italia L’idea è quella di liberare Insigne lasciandoli maggiore libertà di gioco e mettere il messicano sulla fascia di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) La partita di questa sera contro laha un sapore diverso per il Napoli e per. Proprio il tecnico nelle ultime ore, riporta ladello Sport, sta provando un nuovo assetto per l’attacco. Il suo Napoli ha bisogno di sbloccarsi, di far gol, per ritrovare quell’autostima perduta in questo inverno da incubo. E per farlo ieri ha riprovato il 4-2-3-1, con posizioni diverse per i suoi attaccanti. Stavolta apartirà Hirving, capocannoniere degli azzurri con 12 gol, mentre Lorenzodovrebbe agire più da, come accaduto nella ripresa di mercoledì scorso a Bergamo, per la semifinale di Coppa Italia L’idea è quella di liberarelasciandoli maggiore libertà di gioco e mettere il messicano sulla fascia di ...

