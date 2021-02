Atti persecutori, guida da ubriaco ed evasione: 70enne ai domiciliari deve scontare altri 2 anni (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Formia hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 70enne originario di Roma. L’uomo, S.S.L., è ritenuto responsabile di diversi reati quali Atti persecutori, guida in stato di ebrezza ed evasione. La responsabilità, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, si riferisce ad avvenimenti accaduti nella Capitale nel 2018. L’uomo, che era già detenuto in regime di arresti domiciliari per altra causa, dovrà prolungare il suo stato di restrizione di altri 2 anni e 5 mesi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Formia hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di unoriginario di Roma. L’uomo, S.S.L., è ritenuto responsabile di diversi reati qualiin stato di ebrezza ed. La responsabilità, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, si riferisce ad avvenimenti accaduti nella Capitale nel 2018. L’uomo, che era già detenuto in regime di arrestiper altra causa, dovrà prolungare il suo stato di restrizione die 5 mesi. su Il Corriere della Città.

