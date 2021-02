Ancelotti, ladri irrompono in casa e sorprendono sua figlia (Di sabato 13 febbraio 2021) Brutto episodio per Carlo Ancelotti ed in particolare per Katia, la figlia, con dei ladri che penetrano in casa. Carlo Ancelotti ha ricevuto la sgradita visita dei ladri. Il manager dell’Everton ha avvertito la polizia di Liverpool dopo avere subito un furto nella sua casa di Blundellsands poco dopo le ore 18:30 di venerdì 12 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 febbraio 2021) Brutto episodio per Carloed in particolare per Katia, la, con deiche penetrano in. Carloha ricevuto la sgradita visita dei. Il manager dell’Everton ha avvertito la polizia di Liverpool dopo avere subito un furto nella suadi Blundellsands poco dopo le ore 18:30 di venerdì 12 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

