(Di venerdì 12 febbraio 2021) Who Am I, secondo album del gruppo pop-rock, è una macchina della metamorfosi micidiale. Bastano pochi minuti di ascolto e anche il rocker più coriaceo si trasforma in un adolescente ribelle che sta attraversando una fase. Si veda questa frase come un complimento. Who Am I chi sono (ora) i? Abiti rigorosamente neri, ciocche striate di bianco, pose imbronciate nel mezzo di un silenzioso corridoio scolastico. Se c’è una cosa che isembrano aver imparato è come usare le critiche ricevute a proprio vantaggio. Con il loro album di debutto My Mind Makes Noises erano stati accusati da critici come ARTV di un’eccessiva melanconia adolescenziale, non sufficiente a giustificare il contenuto introspettivo. Allora perché non andare ancora più in fondo e ...

MoliPietro : Who Am I Pale Waves a tutta ribellione -

Ultime Notizie dalla rete : Who Pale

Scienzenotizie.it

...('Like a gangster/ On the run /You will stagger homeward/ To your precious one/ I'm the one/... l'autore di 'Lolita' e 'Fire'. Ad ogni ascolto i brani rivelano sfumature nuove, gli strumenti ...Forza Italia, aarmy, takes back energy through the move. The party can take credit for a ... crushed by social climbers and Salvini's success; now it is the latterdeals with an ally ...La rinascita del pop punk passa attraverso i Pale Waves, che con il secondo album Who Am I narrano tragedie romantiche squisitamente teen ...Un gruppo di sei amici è impegnato in un'escursione in motoslitta quando un'enorme valanga si stacca da una montagna proprio alle spalle di un membro del gruppo. Uno dei ragazzi riprende accidentalmen ...