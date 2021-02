Varianti del coronavirus: quanto sono efficaci i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca? (Di venerdì 12 febbraio 2021) I vaccini anti - Covid 19 funzionano anche sulle Varianti? Diversi studi sono in corso nel mondo per rispondere a questa domanda. Al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ianti - Covid 19 funzionano anche sulle? Diversi studiin corso nel mondo per rispondere a questa domanda. Al momento isembrano essere pienamentesulla ...

WRicciardi : Stiamo sottovalutando le varianti del virus. Ed è un errore enorme | Paolo Giordano - Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - PiazzapulitaLA7 : Umbria, Abruzzo, Toscana. Il centro Italia è interessato in maniera preoccupante dalla presenza delle varianti del… - elivito : RT @ScuolaCon: ‘[...]è un dato di fatto che la maggior parte dei focolai collegati alle mutazioni del virus, in particolare a quella ingles… - grazianig : Stiamo sottovalutando le varianti del virus. Ed è un errore enorme | @paologiordano - via @corriere… -