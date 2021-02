Valerio Massimo Manfredi, polizia indaga sull’intossicazione da monossido di carbonio: sequestrata la caldaia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Procura di Roma attende una prima informativa dalle forze dell’ordine per procedere alla formale apertura di un fascicolo di indagine su quanto accaduto giovedì 11 febbraio allo scrittore Valerio Massimo Manfredi, trovato privo di sensi nella sua abitazione in via dei Vascellari a Trastevere, a Roma, assieme alla scrittrice Antonella Prenner. I due sono attualmente ricoverati in terapia intensiva rispettivamente a Grosseto e al Policlinico Umberto I della Capitale. Al momento la pista più accreditata è quella della fuga di monossido di carbonio da una caldaia, probabilmente quella dell’appartamento attiguo a quello dello scrittore, ora sotto sequestro. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno sequestrato infatti, oltre alla casa dello scrittore, anche quella attigua, e sono in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Procura di Roma attende una prima informativa dalle forze dell’ordine per procedere alla formale apertura di un fascicolo di indagine su quanto accaduto giovedì 11 febbraio allo scrittore, trovato privo di sensi nella sua abitazione in via dei Vascellari a Trastevere, a Roma, assieme alla scrittrice Antonella Prenner. I due sono attualmente ricoverati in terapia intensiva rispettivamente a Grosseto e al Policlinico Umberto I della Capitale. Al momento la pista più accreditata è quella della fuga didida una, probabilmente quella dell’appartamento attiguo a quello dello scrittore, ora sotto sequestro. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno sequestrato infatti, oltre alla casa dello scrittore, anche quella attigua, e sono in ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - Affaritaliani : Valerio Massimo Manfredi e la Prenner intossicati: I rilievi dei pompieri - orax1972 : RT @fmusolino: “Forza Valerio!” Raggiunto al telefono in serata, lo scrittore Marco Buticchi commenta a caldo - e con grande emozione - la… -