Stefano Bettarini in guerra social con Selvaggia Lucarelli | le accuse

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelle ultime ore suic’è stata una vera e propria battaglia a suon di storie tra. Tutto è iniziato da un commento della giornalista in merito alla partecipazione dial GF VIP 5. “non è Taricone, non è il provocatore intelligente… è quello che abbiamo visto ormai in tutti i reality tra bestemmie e ineleganze varie, e per quello viene riconfermato” ha detto la. Frase che, come potrete immaginare, ha accesso la scintilla.da mesi continua a ripetere di non aver bestemmiato e di essere convinto di non meritare la squalifica dal GF VIP 5 e così ha deciso di replicare alle parole di ...