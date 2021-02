Scuola, il sindaco di Pimonte: “Dad non necessaria, zero contagi e situazione sanitaria monitorata” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Pimonte non presenta al momento criticità, non si richiedono dunque misure restrittive, oltre quelle previste nelle aree collocata in zona gialla, che vadano a condizionare ulteriormente lo svolgimento dell’anno scolastico degli Istituti del nostro territorio. Da quando le aule si sono riaperte agli alunni, non si sono verificati contagi in nessuno dei plessi, per cui riteniamo non esserci gli estremi per tornare a relegare i nostri ragazzi in casa privandoli della necessaria quotidianità scolastica in presenza”. Lo rende noto Michele Palummo, sindaco di Pimonte (Na), che ha ritenuto di dover informare le famiglie sul normale proseguimento delle lezioni. “Continueranno a recarsi a Scuola perchè crediamo che il confronto con gli insegnanti e i coetanei sia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“non presenta al momento criticità, non si richiedono dunque misure restrittive, oltre quelle previste nelle aree collocata in zona gialla, che vadano a condizionare ulteriormente lo svolgimento dell’anno scolastico degli Istituti del nostro territorio. Da quando le aule si sono riaperte agli alunni, non si sono verificatiin nessuno dei plessi, per cui riteniamo non esserci gli estremi per tornare a relegare i nostri ragazzi in casa privandoli dellaquotidianità scolastica in presenza”. Lo rende noto Michele Palummo,di(Na), che ha ritenuto di dover informare le famiglie sul normale proseguimento delle lezioni. “Continueranno a recarsi aperchè crediamo che il confronto con gli insegnanti e i coetanei sia ...

