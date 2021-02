Riaprono le piste di sci: "Con lo stop agli spostamenti è una beffa" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Claudio Rinaldi "Per noi che abbiamo pochi abitanti e grandi aree sciistiche il blocco tra le regioni è come una presa in giro”, il commento dell'assessore al turismo di Trento Gli amanti dello sci possono tirare un sospiro di sollievo. A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, dalla prossima settimana riapriranno gli impianti di risalita. Iniziano Lombardia e Piemonte da lunedì 15 febbraio, seguono Trentino, Valle d’Aosta, Veneto e Friuli che aspetteranno la fine del carnevale per riaprire, tra il 17 e il 19 febbraio. Sarà però un inizio soft, nonostante la neve abbondante ad alta quota, perché saranno previsti accessi contingentati con capienza al 30% rispetto alla portata ordinaria dei comprensori e prenotazione online degli skipass altrimenti il rischio di non salire sugli impianti sarà alto. Oltretutto a funzionare saranno solo le stazioni sciistiche in zona ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Claudio Rinaldi "Per noi che abbiamo pochi abitanti e grandi aree sciistiche il blocco tra le regioni è come una presa in giro”, il commento dell'assessore al turismo di Trento Gli amanti dello sci possono tirare un sospiro di sollievo. A meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, dalla prossima settimana riapriranno gli impianti di risalita. Iniziano Lombardia e Piemonte da lunedì 15 febbraio, seguono Trentino, Valle d’Aosta, Veneto e Friuli che aspetteranno la fine del carnevale per riaprire, tra il 17 e il 19 febbraio. Sarà però un inizio soft, nonostante la neve abbondante ad alta quota, perché saranno previsti accessi contingentati con capienza al 30% rispetto alla portata ordinaria dei comprensori e prenotazione online degli skipass altrimenti il rischio di non salire sugli impianti sarà alto. Oltretutto a funzionare saranno solo le stazioni sciistiche in zona ...

DCsettequattro : @Marco_Oglie @fogatod @ricpuglisi Vedremo, ma se si segue il trend dell'ultimo WE sono dolori. PS:questo We riapron… - SignorAldo : RT @tg2rai: Misure #anticovid, la proroga alla chiusura dei confini regionali. Attesi i nuovi colori delle regioni. Da lunedì riaprono le p… - tg2rai : Misure #anticovid, la proroga alla chiusura dei confini regionali. Attesi i nuovi colori delle regioni. Da lunedì r… - AgoraMagazLatin : Ancora stop agli spostamenti, il 15 riaprono le piste da sci - messveneto : In arrivo nuovo decreto legge: spostamenti tra regioni vietati, via libera allo sci, attesa per bar e ristoranti. E… -