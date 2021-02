Pessina il talento della Dea incompreso a Catania da due allenatori (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Atalanta che ha dominato il Napoli in Coppa Italia è stata esaltata da Matteo Pessina ormai dopo la cessione del Papu Gomez al Siviglia elemento cardine della Dea. Scelta vincente quella di mister Gasperini che ha preteso la cessione dell'argentino per liberare l'estrosità del talento classe '97. Una idea nata la sera dell’1 dicembre, prima della partita Atalanta-Midtyjlland, (lite Gasperini-Gomez, l’inizio della fine del rapporto Atalanta-Papu). Prima di quel match Pessina era stato impiegato col contagocce: sei presenze, due da titolare. Il Gasp lo considerava allora un trequartista atipico e così lo aveva impiegato nella magica notte di Anfield. Il dopo Liverpool per Matteo è un crescendo di gol, elogi e copertine con uno score invidiabile: ha giocato 18 partite fra campionate e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Atalanta che ha dominato il Napoli in Coppa Italia è stata esaltata da Matteoormai dopo la cessione del Papu Gomez al Siviglia elemento cardineDea. Scelta vincente quella di mister Gasperini che ha preteso la cessione dell'argentino per liberare l'estrosità delclasse '97. Una idea nata la sera dell’1 dicembre, primapartita Atalanta-Midtyjlland, (lite Gasperini-Gomez, l’iniziofine del rapporto Atalanta-Papu). Prima di quel matchera stato impiegato col contagocce: sei presenze, due da titolare. Il Gasp lo considerava allora un trequartista atipico e così lo aveva impiegato nella magica notte di Anfield. Il dopo Liverpool per Matteo è un crescendo di gol, elogi e copertine con uno score invidiabile: ha giocato 18 partite fra campionate e ...

zazoomblog : Pessina il talento della Dea incompreso a Catania da due allenatori - #Pessina #talento #della #incompreso - ItaSportPress : Pessina il talento della Dea che a Catania due allenatori non capirono le sua qualità - - Domenico_dott : Tutti a commentare la forza dell’Atalanta e il talento di Pessina. Solo commenti negativi per il Napoli orfano di M… - AnStorti : Parliamone. Quella sulla carta rimane una buona operazione per me visto che radja veniva da un anno buono e ti libe… - Sportellate_it : Tre sì da #AtalantaNapoli - Pessina: Juric l'ha plasmato un anno fa all'Hellas, Gasperini l'ha benedetto alla Dea.… -