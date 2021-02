Parco degli Acquedotti | prima la festa | poi la presunta rissa | 150 persone assembrate in barba ai divieti

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Una vera e propriacon più di 150, inalle regole e ai. E’ successo ieri sera a Roma, all’interno del, in zona Tuscolano, a partire dalle ore 21. Ma verso le intorno alle 21.45, qualcuno ha segnalato al NUE 112 un evento musicale in corso con la presenza di numerosee sul posto, in piazza Arenulo Celio Sabino, è stata riscontrata la presenza di circa 150e non distanziate. Alla vistaagenti della Polizia di Stato, la maggior parte dei ragazzi ha iniziato ad allontanarsi. Orario di coprifuoco Le pattuglie sono riuscite comunque ad identificare 35 di loro, perlopiù di nazionalità spagnola, di età compresa tra i 20 e i ...

RomaDailyNews

Allarme assembramenti e violazione delle norme anti Covid. Un bar gestito da cinesi a Castro Pretorio è stato chiuso mentre al Parco degli Acquedotti sono state fermate e sanzionate ...
TUSCOLANO - Creano Un Evento Presso Il Parco Degli Acquedotti ma grazie a una segnalazione la polizia arriva identificando 47 persone ...