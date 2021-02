Operaio morto sul lavoro ad Aosta, caduto in orrido di Pré-Saint-Didier (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' scivolato sulla neve l'Operaio morto stamane precipitando per circa 200 metri nell'orrido di Pré-Saint-Didier, in Valle d'Aosta. In base alle prime testimonianze dei colleghi, l'uomo aveva detto loro che si sarebbe allontanato per un bisogno fisiologico. Poi nessuno l'ha più visto. L'allarme è partito dopo che gli altri operai hanno notato le tracce di scivolamento sulla neve. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Morgex. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' scivolato sulla neve l'stamane precipitando per circa 200 metri nell'di Pré-, in Valle d'. In base alle prime testimonianze dei colleghi, l'uomo aveva detto loro che si sarebbe allontanato per un bisogno fisiologico. Poi nessuno l'ha più visto. L'allarme è partito dopo che gli altri operai hanno notato le tracce di scivolamento sulla neve. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Morgex.

