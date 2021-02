Milan, rinnovo Donnarumma: questa volta i tifosi attendono con più calma (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le trattative per il rinnovo di Donnarumma sono entrate nel vivo. A differenza di qualche anno fa, i tifosi del Milan questa volta sono più calmi Ci siamo, il momento di guardarsi in faccia tra Donnarumma e Milan e decidere è finalmente arrivato. Il contratto del portiere scadrà a giugno, non c’è più tempo, occorre prendere una decisione che a questo punto, torna improvvisamente al passato di pochi anni fa, dove la questione era sempre la stessa: il tentativo di Raiola di alzare qualitativamente il prestigio di un contratto che ora, a 6 milioni di euro stagionali non affascina più. 10 milioni di euro per due stagioni, secondo il procuratore, 7,5 fino al 2026 secondo il Milan. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Milan NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le trattative per ildisono entrate nel vivo. A differenza di qualche anno fa, idelsono più calmi Ci siamo, il momento di guardarsi in faccia trae decidere è finalmente arrivato. Il contratto del portiere scadrà a giugno, non c’è più tempo, occorre prendere una decisione che a questo punto, torna improvvisamente al passato di pochi anni fa, dove la questione era sempre la stessa: il tentativo di Raiola di alzare qualitativamente il prestigio di un contratto che ora, a 6 milioni di euro stagionali non affascina più. 10 milioni di euro per due stagioni, secondo il procuratore, 7,5 fino al 2026 secondo il. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS ...

