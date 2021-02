Michelle Obama in tv per insegnare ai più piccoli a mangiare sano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuova sfida per Michelle Obama: insegnare ai più piccoli un’alimentazione corretta ed equilibrata. Come? Con una serie tv su Netflix. Tutti i dettagli E’ una delle donne più amate d’America, sempre pronta a gettarsi a capofitto in nuovi progetti. Stiamo parlando dell’ex first lady Michelle Obama. E’ stata al fianco del marito Barack durante i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuova sfida perai piùun’alimentazione corretta ed equilibrata. Come? Con una serie tv su Netflix. Tutti i dettagli E’ una delle donne più amate d’America, sempre pronta a gettarsi a capofitto in nuovi progetti. Stiamo parlando dell’ex first lady. E’ stata al fianco del marito Barack durante i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

NetflixIT : Prendete due pupazzi con il sogno di diventare chef, metteteli in un supermercato diretto da Michelle Obama e porta… - chetempochefa : «Non solo sei mia moglie e la madre delle mie figlie, sei anche la mia migliore amica. Amo la tua forza, la tua gra… - chetempochefa : 'Non sarei l'uomo che sono oggi senza la donna che vent'anni fa ha accettato di sposarmi: Michelle non ti ho mai am… - bebeblogit : Michelle Obama, il programma Waffles + Mochi per imparare a mangiare bene - SanremoAncheNoi : RT @GastronomikaLk: Lo show che presenterà Michelle Obama su @netflix vedrà anche la partecipazione di chef internazionali, tra cui Massimo… -