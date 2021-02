M5S, Di Battista dice addio. Casaleggio: “Lui è fondamentale” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Davide Casaleggio commenta l’addio di Di Battista con un post su Facebook: “È una persona che stimo, che porta avanti le battaglie del M5S” Dopo l’addio alle stelle di “Dibba”, una delle anime più storiche e in vista del Movimento, forse quella rimasta più legate alle origini, arrivano numerosi messaggi di commiato e ringraziamento dalla galassia grillina. Fra questi, spicca Davide Casaleggio, eminenza grigia nel M5S che scrive un accorato post su Facebook. “Alessandro è fondamentale per il Movimento.” inizia il post, ribadendo l’importanza di Di Battista e dei suoi messaggi per una parte sostanziale del M5S. “È una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del M5S. Anche grazie a lui e alla sua passione durante questi ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Davidecommenta l’di Dicon un post su Facebook: “È una persona che stimo, che porta avanti le battaglie del M5S” Dopo l’alle stelle di “Dibba”, una delle anime più storiche e in vista del Movimento, forse quella rimasta più legate alle origini, arrivano numerosi messaggi di commiato e ringraziamento dalla galassia grillina. Fra questi, spicca Davide, eminenza grigia nel M5S che scrive un accorato post su Facebook. “Alessandro èper il Movimento.” inizia il post, ribadendo l’importanza di Die dei suoi messaggi per una parte sostanziale del M5S. “È una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del M5S. Anche grazie a lui e alla sua passione durante questi ...

