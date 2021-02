LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: comanda Marsaglia su Lie e Curtoni (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 10.30 10.39 La svizzera Corinne Suter cede 8 centesimi in vetta, quindi passa a condurre per 21 al secondo intermedio. Nel finale lascia alcuni decimi e chiude terza a 54 centesimi da Marsaglia 10.37 Francesca Marsaglia inizia con 18 centesimi di vantaggio al primo intermedio, quindi perde sei decimi nel tratto più tecnico, risale nel finale e chiude in vetta! 1:09.23 con 49 centesimi su Lie. 10.36 Come previsto Marta Bassino e Federica Brignone non sono partite. 10.35 Laura Pirovano inizia con 23 centesimi di distacco da Lie, quindi cede tanto nelle curve e si ritrova a 92. Conclude la sua prova in terza posizione a 1.37 dalla vetta. 10.33 La norvegese Kajsa Vickhoff ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 10.30 10.39 La svizzera Corinne Suter cede 8 centesimi in vetta, quindi passa a condurre per 21 al secondo intermedio. Nel finale lascia alcuni decimi e chiude terza a 54 centesimi da10.37 Francescainizia con 18 centesimi di vantaggio al primo intermedio, quindi perde sei decimi nel tratto più tecnico, risale nel finale e chiude in vetta! 1:09.23 con 49 centesimi su Lie. 10.36 Come previsto Marta Bassino e Federica Brignone non sono partite. 10.35 Laura Pirovano inizia con 23 centesimi di distacco da Lie, quindi cede tanto nelle curve e si ritrova a 92. Conclude la sua prova in terza posizione a 1.37 dalla vetta. 10.33 La norvegese Kajsa Vickhoff ...

