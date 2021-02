La risposta di Selvaggia Lucarelli a Bettarini: “povero cucciolotto misogino e complessato” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non è tardata ad arrivare la risposta di Selvaggia Lucarelli sui social ( alla quale poi è seguita la contro risposta di Stefano Bettarini). L’ex calciatore via social aveva lanciato qualche frecciata di troppo alla Lucarelli, rea di aver commentato in modo non gradito, la partecipazione al GF VIP 5 di Bettarini. E così il vippone squalificato dal Grande Fratello in questa ultima edizione per una frase blasfema, ha deciso di commentare via social, i fatti. E’ iniziato uno scambio di battute infuocato con la Lucarelli che ha definito Bettarini misogino e complessato. Alla risposta di Selvaggia, è seguita una nuova risposta di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non è tardata ad arrivare ladisui social ( alla quale poi è seguita la controdi Stefano). L’ex calciatore via social aveva lanciato qualche frecciata di troppo alla, rea di aver commentato in modo non gradito, la partecipazione al GF VIP 5 di. E così il vippone squalificato dal Grande Fratello in questa ultima edizione per una frase blasfema, ha deciso di commentare via social, i fatti. E’ iniziato uno scambio di battute infuocato con lache ha definito. Alladi, è seguita una nuovadi ...

