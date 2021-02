La Difesa all’insegna della continuità Draghi conferma Guerini

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Marioha scelto dire Lorenzoalla guida del ministero. Per palazzo Baracchini è dunque prevalsa la linea, invocata da esperti e addetti ai lavori per un settore che vive di programmazione di lungo periodo e di strategie lungimiranti. Classe 1966 di Lodi, di estrazione centrista,ha assunto la guidaitaliana a settembre 2019 con l’avvio del Conte 2, ereditando l’incarico di Elisabetta Trenta. Arrivava allora a palazzo Baracchini dopo la presidenza del Copasir, l’organo che esercita la funzione di controllo parlamentare sull’intelligence nazionale. Sin dalle prime audizioni in Parlamento,chiariva il contesto prioritario ...