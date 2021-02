Infermiera morta dopo vaccino: scontro ospedale-No Vax (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dramma a Verona, Infermiera di 55 anni è morta dopo il vaccino: scontro ospedale-No Vax sulle cause del decesso. Non ci sarebbe nessuna correlazione tra l’Infermiera di 55 anni morta e il vaccino contro il Coronavirus a cui si era sottoposta. Lo dicono in maniera molto netta dalla direzione sanitaria dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dramma a Verona,di 55 anni èil-No Vax sulle cause del decesso. Non ci sarebbe nessuna correlazione tra l’di 55 annie ilcontro il Coronavirus a cui si era sottoposta. Lo dicono in maniera molto netta dalla direzione sanitaria dell’Sacro Cuore Don Calabria L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NapoliToday : #Cronaca 'Dannato virus, ti sei portato via anche Michelina': Cardarelli in lutto per la morte dell'amata infermier… - ValeTesconi : Infermiera vaccinata morta a 55 anni, l'ospedale di Negrar: «Nessuna correlazione» - Frances43279623 : @ladyonorato questa è l'infermiera che è morta a verona dopo la seconda dose, in ospedale non danno correlazioni co… - teoultimo : RT @saratripodi2: @revneD88 Non so io qui sento dire morti dopo vaccino,perfino qui nel mio paese,una infermiera ,è morta dopo il vaccino e… - saratripodi2 : @revneD88 Non so io qui sento dire morti dopo vaccino,perfino qui nel mio paese,una infermiera ,è morta dopo il vac… -