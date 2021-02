In 6 giorni cambia tutto per Daniela Donno del M5S: autentica retromarcia sul governo Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un caso singolare quello di Daniela Donno del Movimento 5 Stelle a proposito del governo Draghi. La politica italiana è costituita di grandi contraddizioni ed incoerenze, ciò è testimoniato ancor di più dall’ultima crisi di governo che ha sancito l’uscita di scena di Conte e l’entrata in gioco di Mario Draghi. Un governo tecnico che sembrava inizialmente non essere appoggiato da diverse forze politiche, anzi era esattamente così, ma poi come sempre accade nella politica italiana, ecco subentrare il repentino cambio di pensiero, come accaduto ad alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, ma non solo. Emblematico è il caso della senatrice Daniela Donno che, solo lo scorso 3 febbraio, aveva annunciato con fermezza sul proprio profilo ... Leggi su bufale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un caso singolare quello didel Movimento 5 Stelle a proposito del. La politica italiana è costituita di grandi contraddizioni ed incoerenze, ciò è testimoniato ancor di più dall’ultima crisi diche ha sancito l’uscita di scena di Conte e l’entrata in gioco di Mario. Untecnico che sembrava inizialmente non essere appoggiato da diverse forze politiche, anzi era esattamente così, ma poi come sempre accade nella politica italiana, ecco subentrare il repentino cambio di pensiero, come accaduto ad alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, ma non solo. Emblematico è il caso della senatriceche, solo lo scorso 3 febbraio, aveva annunciato con fermezza sul proprio profilo ...

